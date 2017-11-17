CodeBaseSeções
ParTest - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Danilla

O indicador Paramon com um preenchimento de cor do canal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 17.10.2007.

Fig.1. Indicador ParTest

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18750

