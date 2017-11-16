代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Omni_Trend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1758
等级:
(23)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: 未知

一个使用了 MA(移动平均) 和 ATR(平均波幅通道)的 NRTR(Nick Rypock 跟踪反转)类型的趋势指标。

图 1. Omni_Trend 指标

图 1. Omni_Trend 指标.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18717

SaveTicks SaveTicks

这个工具程序以 CSV 和 BIN 格式记录分时报价，可以灵活设置需要写入的交易品种。

HistoryPositionInfo 版本 2 HistoryPositionInfo 版本 2

返回在交易历史中仓位的利润点数，还有手续费，隔夜息以及利润钱数。

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Omni_Trend 指标。

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

这个 BarTimer 指标是使用了在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 使用的是当前时段的数据。