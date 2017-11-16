请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: 未知
一个使用了 MA(移动平均) 和 ATR(平均波幅通道)的 NRTR(Nick Rypock 跟踪反转)类型的趋势指标。
图 1. Omni_Trend 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18717
SaveTicks
这个工具程序以 CSV 和 BIN 格式记录分时报价，可以灵活设置需要写入的交易品种。HistoryPositionInfo 版本 2
返回在交易历史中仓位的利润点数，还有手续费，隔夜息以及利润钱数。
Omni_Trend_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Omni_Trend 指标。BarTimerCLineRounded
这个 BarTimer 指标是使用了在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 使用的是当前时段的数据。