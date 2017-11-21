CodeBaseSecciones
Indicadores

Omni_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Omni_Trend.mq5 (22.1 KB) ver
Omni_Trend_HTF.mq5 (25.58 KB) ver
Indicador Omni_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Omni_Trend.mq5.

Fig. 1. Indicador Omni_Trend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18718

