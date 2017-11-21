Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Omni_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 677
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Omni_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Omni_Trend.mq5.
Fig. 1. Indicador Omni_Trend_HTF.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18718
Indicador de tendencia del tipo NRTR con uso de media móvil y ATR.SaveTicks
Utilidad para grabar las cotizaciones de ticks en el formato CSV y BIN, surtido flexible de símbolos para el guardado.
Indicador BarTimer, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas", con uso de datos del marco temporal actual.BarTimerCLineRounded_HTF
Indicador BarTimer, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción detallada se ha proporcionado en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas" con posibilidad de fijar el marco temporal desde el que el indicador representa los datos en todos los parámetros de entrada.