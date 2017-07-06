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Индикаторы

Omni_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3389
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: неизвестен

Трендовый индикатор NRTR типа с использованием мувинга и ATR.

Рис.1. Индикатор Omni_Trend

Рис.1. Индикатор Omni_Trend.

SaveTicks SaveTicks

Утилита для записи тиковых котировок в формате CSV и BIN, гибкий выбор набора символов для записи.

HistoryPositionInfo version 2 HistoryPositionInfo version 2

Возвращает прибыль позиции в пунктах, комиссии, свопа и прибыли в деньгах на основании торговой истории.

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

Индикатор Omni_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма.