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Omni_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: неизвестен
Трендовый индикатор NRTR типа с использованием мувинга и ATR.
Рис.1. Индикатор Omni_Trend.
SaveTicks
Утилита для записи тиковых котировок в формате CSV и BIN, гибкий выбор набора символов для записи.HistoryPositionInfo version 2
Возвращает прибыль позиции в пунктах, комиссии, свопа и прибыли в деньгах на основании торговой истории.
Omni_Trend_HTF
Индикатор Omni_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BarTimerCLineRounded
Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма.