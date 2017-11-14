コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Omni_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1034
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：不明

MAとATRを用いたNRTR型のトレンド指標

図1　Omni_Trend指標

図1　Omni_Trend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18717

SaveTicks SaveTicks

このユーティリティープログラムは、ティッククォートをCSV形式とBIN形式で記録します。書き込む銘柄のセットは柔軟です。

ラゲールの２重ストキャスティクス ラゲールの２重ストキャスティクス

２重平滑化ストキャスティクスのラゲール.

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むOmni_Trend指標

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

「CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス」稿で詳しく説明されているライブラリのクラスを現在の時間枠データと使用して実装されたBarTimer指標