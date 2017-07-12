Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Zigzag2_R_channel - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: MetaQuotes Software Corp.
Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators Zigzag2_R_Color erstellt wurde.
in Abb.1. Der Indikator Zigzag2_R_channel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18650
