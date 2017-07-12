CodeBaseKategorien
Zigzag2_R_channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor: MetaQuotes Software Corp.

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators Zigzag2_R_Color erstellt wurde.

in Abb.1. Der Indikator Zigzag2_R_channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18650

ZigZag_channel ZigZag_channel

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators ZigZags erstellt wurde.

Boa_ZigZag_channel Boa_ZigZag_channel

Der Kanal, der aufgrund der Spitzen und Tiefen des Indikators Boa_ZigZag erstellt wurde

CMqlParams CMqlParams

Die Container-Klasse, die eine Kette von Methoden für das schnelle Hinzufügen der Parameter und der Entfernung der Codes-Zeilen verwendet.

Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals Color_QEMA_Envelopes_Digit umsetzt.