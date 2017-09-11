無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Zigzag2_R_channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
著者: MetaQuotes ソフトウェア株式会社
Zigzag2_R_Colorインジケーターの天井とトラフに基づくチャネル。
図1. インジケーター Zigzag2_R_channel
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18650
