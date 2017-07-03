Индикатор Color_PEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ZigZag.

Закрытие всех открытых позиций по проценту от прибыли.

Торговля по двум торговым сессиям с настройкой начала сессий. Stop Loss. Take Profit.