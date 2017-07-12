Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ColorBarRange_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator baut den Kanal auf den Ebenen der Kerze High und Low auf größerer Timeframe, die in den Eingangsparametern des Indikators fixiert wurde:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // Die Periode des Charts
in Abb.1. Der Indikator ColorBarRange_HTF
