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Индикаторы

ColorBarRange_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2454
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор строит канал на уровнях High и Low свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // Период графика

Рис.1. Индикатор ColorBarRange_HTF

Рис.1. Индикатор ColorBarRange_HTF

ColorBarOpen_HTF ColorBarOpen_HTF

Индикатор строит уровень открытия свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.

Color_PEMA_Envelopes_Digit Color_PEMA_Envelopes_Digit

Конверты с использованием мувинга Color_PEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.

Boa_ZigZag_Arrows_HTF Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Индикатор Boa_ZigZag_Arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Boa_ZigZag_channel Boa_ZigZag_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZag