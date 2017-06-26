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Индикаторы

Color_QEMA_Envelopes_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1895
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Конверты с использованием мувинга Color_QEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit

Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Стратегия торговли - пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени.

DoubleZigZag DoubleZigZag

Для анализа использованы два индикатора ZigZag.

Color_PEMA_Envelopes_Digit Color_PEMA_Envelopes_Digit

Конверты с использованием мувинга Color_PEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.

ColorBarOpen_HTF ColorBarOpen_HTF

Индикатор строит уровень открытия свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.