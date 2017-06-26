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Color_QEMA_Envelopes_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Конверты с использованием мувинга Color_QEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit
Стратегия торговли - пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени.DoubleZigZag
Для анализа использованы два индикатора ZigZag.
Конверты с использованием мувинга Color_PEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.ColorBarOpen_HTF
Индикатор строит уровень открытия свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.