代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Boa_ZigZag_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1347
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 Boa_ZigZag 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

本指标需要 Boa_ZigZag.mq5 指标文件，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. Boa_ZigZag_HTF 指标

图 1. Boa_ZigZag_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18602

Intersection 2 iMA Intersection 2 iMA

一个基于两个移动平均交叉的简单系统。

IStochastic_Trading IStochastic_Trading

本EA交易基于随机震荡指标生成的信号进行交易。平均。有限的仓位数量。跟踪止损.

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

带有之字转向峰值价格标签的 Boa_ZigZag 指标。

Boa_ZigZag_Arrows Boa_ZigZag_Arrows

Boa_ZigZag 之字转向指标，同时显示分形标签数值。