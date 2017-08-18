请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 Boa_ZigZag 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 Boa_ZigZag.mq5 指标文件，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. Boa_ZigZag_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18602
Intersection 2 iMA
一个基于两个移动平均交叉的简单系统。IStochastic_Trading
本EA交易基于随机震荡指标生成的信号进行交易。平均。有限的仓位数量。跟踪止损.
Boa_ZigZag_Price
带有之字转向峰值价格标签的 Boa_ZigZag 指标。Boa_ZigZag_Arrows
Boa_ZigZag 之字转向指标，同时显示分形标签数值。