Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.

Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.