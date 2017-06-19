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Boa_ZigZag_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Boa_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Boa_ZigZag.mq5.
Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_HTF
IStochastic_Trading
Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.EveningStarStatistics
Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".
Boa_ZigZag_Price
Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.Boa_ZigZag_Arrows
Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.