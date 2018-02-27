代码库部分
Color_QEMA_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1026
(20)
Color_QEMA_Digit.mq5 (20.88 KB) 预览
Color_QEMA_Digit_HTF.mq5 (17.51 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的 Color_QEMA_Digit 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

本指标需要 Color_QEMA_Digit.mq5 指标文件，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. Color_QEMA_Digit_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18537

