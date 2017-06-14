CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Color_QEMA_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2157
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Color_QEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Color_QEMA_Digit.mq5.

Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Digit_HTF

Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Digit_HTF

Color_PEMA_Digit_HTF Color_PEMA_Digit_HTF

Индикатор Color_PEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Boa_ZigZag Boa_ZigZag

ЗигЗаг с необычными свойствами

KiS_max_min_Avg KiS_max_min_Avg

Перерисовывающийся канал, выполненный с цветным, фоновым заполнением

N Candles v3 N Candles v3

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа.