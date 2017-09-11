無料でロボットをダウンロードする方法を見る
毎日のオープンライン - MetaTrader 5のためのインディケータ
Muhammad Syamil Bin Abdullah
- 4677
このインジケーターは、トレード日の開始時にオープン価格レベルまでの水平線を描画します。 H1 と以下の時間枠で推奨される使用。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18523
