ポケットに対して
インディケータ

毎日のオープンライン - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Muhammad Syamil Bin Abdullah
ビュー:
4677
評価:
(51)
パブリッシュ済み:
このインジケーターは、トレード日の開始時にオープン価格レベルまでの水平線を描画します。 H1 と以下の時間枠で推奨される使用。

