Daily Open Line - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Muhammad Syamil Bin Abdullah
- Ansichten:
- 1765
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Dieser Indikator zeichnet die horizontale Linie, die die Ebene des Preises im Moment der Eröffnung des Handelstages zeigt. Es wird empfohlen, den Indikator auf der Timeframe H1 und noch unteren Timeframes zu verwenden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18523
