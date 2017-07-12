CodeBaseKategorien
Daily Open Line - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen
Veröffentlicht:
Muhammad Syamil Bin Abdullah
Ansichten:
1765
Rating:
(51)
Veröffentlicht:
Dieser Indikator zeichnet die horizontale Linie, die die Ebene des Preises im Moment der Eröffnung des Handelstages zeigt. Es wird empfohlen, den Indikator auf der Timeframe H1 und noch unteren Timeframes zu verwenden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18523

