Daily Open Line - indicador para MetaTrader 5

Mladen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Muhammad Syamil Bin Abdullah
Visualizações:
2729
Avaliação:
(51)
Publicado:
Este indicador desenha uma linha horizontal que reflete o nível do preço no momento de abertura do dia de negociação. Recomenda-se utilizar nos períodos H1 e inferiores.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18523

