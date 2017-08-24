Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Daily Open Line - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Muhammad Syamil Bin Abdullah
- Visualizações:
- 2729
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Este indicador desenha uma linha horizontal que reflete o nível do preço no momento de abertura do dia de negociação. Recomenda-se utilizar nos períodos H1 e inferiores.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18523
