Bullish and Bearish Engulfing - Experte für den MetaTrader 5
- 2042
Der Handel nach dem Muster "Bullish and Bearish Engulfing"
Eingangsparameter:
- Bullish Engulfing — der Typ öffnenden Position beim Entdecken "Bullish Engulfing"
- Bearish Engulfing — der Typ öffnenden Position beim Entdecken "Bearish Engulfing"
- Risk in percent for a deal — das Risiko auf das Trade (die Berechnung des Position-Volumen)
- Shift in bars (from 1 to 255) — Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
- Distance (in pips) — die Entfernung (ausführlicher ist es am Bild unten)
- true -> close opposite positions — die Reverse der gegebenen Position
- magic number
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18487
