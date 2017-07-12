CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Bullish and Bearish Engulfing - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Der Handel nach dem Muster "Bullish and Bearish Engulfing"

Eingangsparameter:

  • Bullish Engulfing — der Typ öffnenden Position beim Entdecken "Bullish Engulfing"
  • Bearish Engulfing — der Typ öffnenden Position beim Entdecken "Bearish Engulfing"
  • Risk in percent for a deal — das Risiko auf das Trade (die Berechnung des Position-Volumen) 
  • Shift in bars (from 1 to 255) — Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
  • Distance (in pips) — die Entfernung (ausführlicher ist es am Bild unten)
  • true -> close opposite positions — die Reverse der gegebenen Position
  • magic number


Bullish and Bearish Engulfing


Bullish and Bearish Engulfing shift


Bullish and Bearish Engulfing distance

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18487

Die Größe der Bar. Die Große der Kerze wird nach der folgenden Formel berechnet: "Minuend" - "Subtrahend".

Die Darstellung des Zeigers aus dem Schrift Wingdings, wenn RSI die Ebene UP und DOWN überquert.

Das Moving mit der fünfmaligen EMA-Mittelwertbildung, mit der Darstellung des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden

Das Moving mit der viermaligen EMA-Mittelwertbildung, mit der Darstellung des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden.