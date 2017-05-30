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Bullish and Bearish Engulfing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3661
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".


Входные параметры

  • Bullish Engulfing - тип открываемой позиции при обнаружении "Bullish Engulfing";
  • Bearish Engulfing - тип открываемый позиции при обнаружении "Bearish Engulfing";
  • Risk in percent for a deal - риск на сделку (расчет объема позиции);
  • Shift in bars (from 1 to 255) - смещение по горизонтали в барах;
  • Distance (in pips) - дистанция (подробнее на рисунке ниже);
  • true -> close opposite positions - реверс заданной позиции;
  • magic number - магический номер.

Bullish and Bearish Engulfing


Bullish and Bearish Engulfing shift


Bullish and Bearish Engulfing distance

FractalSystem FractalSystem

Индикатор с использованием фракталов.

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Size of candles 2 (text) Size of candles 2 (text)

Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".

QEMA_HTF QEMA_HTF

Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.