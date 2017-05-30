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Bullish and Bearish Engulfing - эксперт для MetaTrader 5
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Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing".
Входные параметры
- Bullish Engulfing - тип открываемой позиции при обнаружении "Bullish Engulfing";
- Bearish Engulfing - тип открываемый позиции при обнаружении "Bearish Engulfing";
- Risk in percent for a deal - риск на сделку (расчет объема позиции);
- Shift in bars (from 1 to 255) - смещение по горизонтали в барах;
- Distance (in pips) - дистанция (подробнее на рисунке ниже);
- true -> close opposite positions - реверс заданной позиции;
- magic number - магический номер.
FractalSystem
Индикатор с использованием фракталов.Color_QEMA_Digit
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.
Size of candles 2 (text)
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".QEMA_HTF
Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.