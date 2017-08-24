CodeBaseSeções
Bullish and Bearish Engulfing - expert para MetaTrader 5

Negociação sobre o padrão "Bullish and Bearish Engulfing".

Parâmetros de entrada:

  • Bullish Engulfing — tipo de posição a abrir ao encontrar "Bullish Engulfing"
  • Bearish Engulfing — tipo de posição a abrir ao encontrar "Bearish Engulfing"
  • Risk in percent for a deal — risco por transação (cálculo do volume da posição) 
  • Shift in bars (from 1 to 255) — deslocamento horizontal nas barras
  • Distance (in pips) — distância (mais detalhes no diagrama abaixo)
  • true -> close opposite positions — reversão de uma determinada posição
  • magic number


Bullish and Bearish Engulfing


Bullish and Bearish Engulfing shift


Bullish and Bearish Engulfing distance

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18487

