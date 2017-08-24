Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Bullish and Bearish Engulfing - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2147
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Negociação sobre o padrão "Bullish and Bearish Engulfing".
Parâmetros de entrada:
- Bullish Engulfing — tipo de posição a abrir ao encontrar "Bullish Engulfing"
- Bearish Engulfing — tipo de posição a abrir ao encontrar "Bearish Engulfing"
- Risk in percent for a deal — risco por transação (cálculo do volume da posição)
- Shift in bars (from 1 to 255) — deslocamento horizontal nas barras
- Distance (in pips) — distância (mais detalhes no diagrama abaixo)
- true -> close opposite positions — reversão de uma determinada posição
- magic number
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18487
