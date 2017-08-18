代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

多头与空头吞噬 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3064
等级:
(26)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本 EA 根据 "多头与空头吞噬" 模式进行交易。

输入参数:

  • Bullish Engulfing — 当出现“多头吞噬”的时候应当建立何种类型的仓位
  • Bearish Engulfing — 当出现“空头吞噬”的时候应当建立何种类型的仓位
  • Risk in percent for a deal — 每次交易的风险 (仓位交易量计算) 
  • Shift in bars (from 1 to 255) — 水平偏移柱数
  • Distance (in pips) — 距离参数 (参见下面的图片以详细了解)
  • true -> close opposite positions — 反向仓位
  • magic number （幻数）


多头与空头吞噬


多头与空头吞噬的偏移


多头与空头吞噬的距离

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18487

烛形大小 2 (文字) 烛形大小 2 (文字)

烛形的大小，大小是根据下面的公式来计算的: "被减数" 减去 "减数"。

RSI Arrow RSI Arrow

本指标在 RSI 与上下水平线交叉时显示 Wingdings 箭头。

Color_PEMA_Digit Color_PEMA_Digit

一个五重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。

Color_QEMA_Digit Color_QEMA_Digit

一个四重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。