本 EA 根据 "多头与空头吞噬" 模式进行交易。
输入参数:
- Bullish Engulfing — 当出现“多头吞噬”的时候应当建立何种类型的仓位
- Bearish Engulfing — 当出现“空头吞噬”的时候应当建立何种类型的仓位
- Risk in percent for a deal — 每次交易的风险 (仓位交易量计算)
- Shift in bars (from 1 to 255) — 水平偏移柱数
- Distance (in pips) — 距离参数 (参见下面的图片以详细了解)
- true -> close opposite positions — 反向仓位
- magic number （幻数）
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18487
烛形大小 2 (文字)
烛形的大小，大小是根据下面的公式来计算的: "被减数" 减去 "减数"。RSI Arrow
本指标在 RSI 与上下水平线交叉时显示 Wingdings 箭头。
Color_PEMA_Digit
一个五重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。Color_QEMA_Digit
一个四重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。