烛形的大小，大小是根据下面的公式来计算的: "被减数" 减去 "减数"。

一个五重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。

一个四重EMA平均的移动平均。它以价格标签的形式显示了最近的数值，并且把指标水平舍入到所需的小数点位数。