代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

四重指数移动平均 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1482
等级:
(16)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
QEMA.mq5 (13.36 KB) 预览
SmoothAlgorithms.zip (17.08 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Bruno Pio

使用了四重EMA平均的移动平均，可以设置真实周期数，也可以水平或者垂直平移指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的 CMoving_Average 类，这个类使用的详细描述在文章不使用额外缓冲区的对价格序列平均进行中间计算中，SmoothAlgorithms.zip 档案中包含了 SmoothAlgorithms.mqh 文件，也可以在 MQL4 下编译指标。在这种情况下，指标文件的扩展名应该改为 mq4, 也就是 QEMA.mq4).

本指标最初是使用 MQL5 语言实现，并且于2012年8月13日发布在代码库中。

图 1. QEMA 指标

图 1. QEMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18463

五重指数移动平均 五重指数移动平均

使用了五重EMA平均的移动平均，可以选择实际的周期数，水平或者垂直平移指标。

XROC2_VG XROC2_VG

在一个单独窗口中画出两个相同类型（包含动量指标)的 ROC 指标。

LifeHack Ticks LifeHack Ticks

一个订单分时的指标 (卖家报价和买家报价). 显示了最近的300个订单分时。

Color_PEMA_Digit_HTF Color_PEMA_Digit_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Color_PEMA_Digit 指标。