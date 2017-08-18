真实作者: Bruno Pio

使用了四重EMA平均的移动平均，可以设置真实周期数，也可以水平或者垂直平移指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的 CMoving_Average 类，这个类使用的详细描述在文章不使用额外缓冲区的对价格序列平均进行中间计算中，SmoothAlgorithms.zip 档案中包含了 SmoothAlgorithms.mqh 文件，也可以在 MQL4 下编译指标。在这种情况下，指标文件的扩展名应该改为 mq4, 也就是 QEMA.mq4).

本指标最初是使用 MQL5 语言实现，并且于2012年8月13日发布在代码库中。

图 1. QEMA 指标