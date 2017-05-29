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Quadruple Exponential Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Bruno Pio
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.
Индикатор использует класс CMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов. В архиве SmoothAlgorithms.zip находится файл SmoothAlgorithms.mqh для компиляции индикатора в MQL4 (в этом случае следует поменять расширение файла индикатора на mq4 - QEMA.mq4).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 13.08.2012.
Рис.1. Индикатор QEMA
Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера.DeltaForce_HTF
Индикатор DeltaForce с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Вариация с использованием фракталов.XROC2_VG
Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.