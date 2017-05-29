CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Quadruple Exponential Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2006
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
QEMA.mq5 (13.36 KB) просмотр
SmoothAlgorithms.zip (17.08 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Bruno Pio

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.

Индикатор использует класс CMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов. В архиве SmoothAlgorithms.zip находится файл SmoothAlgorithms.mqh для компиляции индикатора в MQL4 (в этом случае следует поменять расширение файла индикатора на mq4 - QEMA.mq4).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 13.08.2012.

Рис.1. Индикатор QEMA

Рис.1. Индикатор QEMA

i4_GoldenLionTrend_v3 i4_GoldenLionTrend_v3

Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера.

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Индикатор DeltaForce с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Вариация с использованием фракталов.

XROC2_VG XROC2_VG

Построение индикаторов ROC двух, одинаковых, произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.