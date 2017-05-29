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Индикаторы

OscSAR_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1685
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора OscSAR_Histogram.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. OscSAR_Histogram_HTF

Рис.1. OscSAR_Histogram_HTF

Exp_NRTR_ATR_STOP Exp_NRTR_ATR_STOP

Торговая система на сигналах индикатора NRTR_ATR_STOP.

VLT_TRADER VLT_TRADER

Торговая система, основанная на сжатии волатильности.

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Индикатор DeltaForce с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i4_GoldenLionTrend_v3 i4_GoldenLionTrend_v3

Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера.