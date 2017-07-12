CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_PercentageCrossoverChannel_System - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
716
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
PercentageCrossoverChannel_System.mq5 (19.15 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_PercentageCrossoverChannel_System.mq5 (12.55 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators PercentageCrossoverChannel_System gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die farbige Bar entstanden ist und auf der letzten Kerze war die Bar in der anderen Gegenfarbe oder die gab es gar nicht.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators PercentageCrossoverChannel_System.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am GBPJPY H4:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18422

Pipso Pipso

Die Arbeit in einem bestimmten vorübergehenden Intervall. Die Berechnung High und Low auf einem bestimmten Intervall der Bars. Der Schutz vom Fehler "nicht genug Mittel zur Verfügung stehen".

Standard Deviation Channel MT5 Standard Deviation Channel MT5

Der Kanal wird aufgrund der Standardabweichung des Exit-Preises gebaut.

PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF

Der Indikator PercentageCrossoverChannel_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm Exp_ColorJFatl_Digit_Tm

Der Experte Exp_ColorJFatl_Digit_Tm wurde aufgrund der Signalen des Movings ColorJFatl_Digit erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.