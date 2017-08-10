CodeBaseSecciones
Standard Deviation Channel MT5 - indicador para MetaTrader 5

Ziheng Zhuang | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1350
(38)
\MQL5\Indicators\
StandardDeviationChannel.mq5 (6.59 KB) ver
Este indicador se ha desarrollado para dibujar el canal de la desviacióne estándar.

MT5 proporciona un instrumento para construir el canal de desviación estándar en el menú del terminal (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).

Este indicador ofrece las mismas posibilidades, pero es más cómodo de usar. 

Standard Deviation Channel MT5

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18330

