Standard Deviation Channel MT5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1350
- Ranking:
-
- Publicado:
Este indicador se ha desarrollado para dibujar el canal de la desviacióne estándar.
MT5 proporciona un instrumento para construir el canal de desviación estándar en el menú del terminal (Insert -> Objects -> Channels -> StdDev Channel).Este indicador ofrece las mismas posibilidades, pero es más cómodo de usar.
