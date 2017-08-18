请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_PercentageCrossoverChannel_System - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 991
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本交易系统是基于 PercentageCrossoverChannel_System 指标信号的，当柱关闭时，如果出现了彩色的柱，而它之前的柱颜色与之相反或者没有颜色，就生成信号。
本 EA 交易使用编译好的指标文件 PercentageCrossoverChannel_System.ex5 才能运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在2015年 GBPJPY H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18422
Pipso
本EA交易在指定的时间段进行交易，它会考虑到一定柱数之内的最高价和最低价，该EA交易还包括了避免“资金不足”错误的处理。分形最小距离
本EA交易根据分形(Fractals)指标进行交易。手数计算: 可用保证金的百分比。
PercentageCrossoverChannel_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 PercentageCrossoverChannel_Cloud 指标。Exp_ColorJFatl_Digit_Tm
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm EA交易是基于 ColorJFatl_Digit 指标信号的，并且它可以设置严格的交易时间段。