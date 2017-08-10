Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractals minimum distance - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 967
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Comercio según el indicador Fractals. Comercio solo en la apertura de una nueva barra. Cálculo del lote: tanto por ciento del margen libre. Al detectar un fractal hacia arriba, se forma la señal Sell y se cierran todas las posiciones Buy. Al detectar un fractal hacia abajo, se forma la señal Buy y se cierran todas las posiciones Sell.
Como ayuda de la optimización.
Dos parámetros de entrada que facilitan la configuración:
- Distance (in pips)
- y Signal bar
Fractals minimum distance. Parámetro "Distance"
Signal bar — número de la barra (con respecto a la actual), en la que se comprueba la presencia del fractal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18326
Indicador CandleRange con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.PercentageCrossoverChannel_System_HTF
Indicador PercentageCrossoverChannel_System con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El canal se construye usando como base la desviación estándar del precio de cierrePipso
Trabajo en un intervalo temporal definido. Registro de High y Low en un intervalo de barras definido. Protección contra el error "dinero insuficiente".