Comercio según el indicador Fractals. Comercio solo en la apertura de una nueva barra. Cálculo del lote: tanto por ciento del margen libre. Al detectar un fractal hacia arriba, se forma la señal Sell y se cierran todas las posiciones Buy. Al detectar un fractal hacia abajo, se forma la señal Buy y se cierran todas las posiciones Sell.

Como ayuda de la optimización.

Dos parámetros de entrada que facilitan la configuración:

Distance (in pips)

y Signal bar





Fractals minimum distance. Parámetro "Distance"

Signal bar — número de la barra (con respecto a la actual), en la que se comprueba la presencia del fractal.