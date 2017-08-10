CodeBaseSecciones
Fractals minimum distance - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizaciones:
967
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Comercio según el indicador Fractals. Comercio solo en la apertura de una nueva barra. Cálculo del lote: tanto por ciento del margen libre. Al detectar un fractal hacia arriba, se forma la señal Sell y se cierran todas las posiciones Buy. Al detectar un fractal hacia abajo, se forma la señal Buy y se cierran todas las posiciones Sell.

Como ayuda de la optimización.

Dos parámetros de entrada que facilitan la configuración:

  • Distance (in pips)
  • Signal bar


Fractal minimum distance

Fractals minimum distance. Parámetro "Distance"

Signal bar — número de la barra (con respecto a la actual), en la que se comprueba la presencia del fractal.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18326

