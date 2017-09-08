EA のトレードは、フラクタルインジケータに基づいています。 新しい棒の出現でだけトレードする。 ロット計算: 自由マージンの割合。 上向きのフラクタルが見つかると、売りシグナルが生成され、すべての買いポジションがクローズされます。 下向きのフラクタルが見つかると、バイシグナルが生成され、すべての売りポジションがクローズされます。

最適化を目的としています。

2つのインプットパラメータにより構成が簡略化:

距離 (ピップ)

とシグナルバー





フラクタル最小距離。 "距離" パラメータ

シグナルバー ]-フラクタルがチェックされているバー番号 (現在のものを基準とする)。