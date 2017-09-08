無料でロボットをダウンロードする方法を見る
フラクタル最小距離 - MetaTrader 5のためのエキスパート
EA のトレードは、フラクタルインジケータに基づいています。 新しい棒の出現でだけトレードする。 ロット計算: 自由マージンの割合。 上向きのフラクタルが見つかると、売りシグナルが生成され、すべての買いポジションがクローズされます。 下向きのフラクタルが見つかると、バイシグナルが生成され、すべての売りポジションがクローズされます。
最適化を目的としています。
2つのインプットパラメータにより構成が簡略化:
- 距離 (ピップ)
- とシグナルバー
フラクタル最小距離。 "距離" パラメータ
シグナルバー ]-フラクタルがチェックされているバー番号 (現在のものを基準とする)。
CandleRange_HTF
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ CandleRange インジケーター。PercentageCrossoverChannel_System_HTF
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ PercentageCrossoverChannel_System インジケーター。
標準偏差チャネル MT5
終値の標準偏差に基づくチャネル。Pipso
このEA は指定された時間間隔でトレードを行います。 特定の数のバー内の高値と安値を考慮します。 このEA は、"not enough money" エラーに対するプロテクトがあります。