ポケットに対して
エキスパート

フラクタル最小距離 - MetaTrader 5のためのエキスパート

EA のトレードは、フラクタルインジケータに基づいています。 新しい棒の出現でだけトレードする。 ロット計算: 自由マージンの割合。 上向きのフラクタルが見つかると、売りシグナルが生成され、すべての買いポジションがクローズされます。 下向きのフラクタルが見つかると、バイシグナルが生成され、すべての売りポジションがクローズされます。

最適化を目的としています。

2つのインプットパラメータにより構成が簡略化:

  • 距離 (ピップ)
  • シグナルバー


フラクタル最小距離

フラクタル最小距離。 "距離" パラメータ

シグナルバー ]-フラクタルがチェックされているバー番号 (現在のものを基準とする)。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18326

