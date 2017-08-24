Negociação segundo o indicador Fractals. Negociação apenas após surgir uma barra nova. Cálculo do lote: porcentagem a partir da margem livre. Após a detecção de um fractal para cima, é formado um sinal Sell e são fechadas todas as posições Buy. Após a detecção de um fractal para baixo, é formado um sinal Sell e são fechadas todas as posições Buy.

Para fins de otimização.

Dois parâmetros de entrada que facilitam a configuração:

Distance (in pips)

e Signal bar





Fractals minimum distance. Parâmetro "Distance"

Signal bar — número da barra (em relação à atual), em que se verifica se existe o fractal.