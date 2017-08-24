Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractals minimum distance - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1737
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Negociação segundo o indicador Fractals. Negociação apenas após surgir uma barra nova. Cálculo do lote: porcentagem a partir da margem livre. Após a detecção de um fractal para cima, é formado um sinal Sell e são fechadas todas as posições Buy. Após a detecção de um fractal para baixo, é formado um sinal Sell e são fechadas todas as posições Buy.
Para fins de otimização.
Dois parâmetros de entrada que facilitam a configuração:
- Distance (in pips)
- e Signal bar
Fractals minimum distance. Parâmetro "Distance"
Signal bar — número da barra (em relação à atual), em que se verifica se existe o fractal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18326
Indicador CandleRange com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.PercentageCrossoverChannel_System_HTF
Indicador PercentageCrossoverChannel_System com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
O canal é construído com base no desvio padrão do preço de fechamentoPipso
Trabalho num determinado intervalo de tempo. Contabilização de High e Low num determinado intervalo de barras. Proteção contra o erro "falta de dinheiro".