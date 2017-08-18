代码库部分
分形最小距离 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
本EA交易根据分形(Fractals)指标进行交易，它只在新柱出现的时候进行交易。手数计算: 可用保证金的百分比。当发现向上分形时，就生成卖出信号，并且所有的买入仓位都关闭。当发现向下分形时，就生成买入信号，并且所有的卖出仓位都关闭。

为了优化的目的，

使用了两个输入参数来配置:

  • Distance (in pips)
  • 和 Signal bar


分形最小距离

分形最小距离。"Distance" 参数

Signal bar — 用来检查分形的柱的编号 (相对于当前柱)。

