本EA交易根据分形(Fractals)指标进行交易，它只在新柱出现的时候进行交易。手数计算: 可用保证金的百分比。当发现向上分形时，就生成卖出信号，并且所有的买入仓位都关闭。当发现向下分形时，就生成买入信号，并且所有的卖出仓位都关闭。
为了优化的目的，
使用了两个输入参数来配置:
- Distance (in pips)
- 和 Signal bar
分形最小距离。"Distance" 参数
Signal bar — 用来检查分形的柱的编号 (相对于当前柱)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18326
