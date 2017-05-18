Торговля по индикатору Fractals

Торговля только в момент появления нового бара. Расчет лота: процент от свободной маржи. При обнаружении фрактала вверх формируется сигнал Sell и закрываются все позиции Buy. При обнаружении фрактала вниз формируется сигнал Buy и закрываются все позиции Sell.





В помощь оптимизации

Два входных параметра, которые облегчают настройку:

Distance (in pips) ;

; и Signal bar.

Fractals minimum distance. Параметр "Distance"

Signal bar — номер бара (относительно текущего), на котором проверяется наличие фрактала.