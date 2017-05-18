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Fractals minimum distance - эксперт для MetaTrader 5
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Торговля по индикатору Fractals
Торговля только в момент появления нового бара. Расчет лота: процент от свободной маржи. При обнаружении фрактала вверх формируется сигнал Sell и закрываются все позиции Buy. При обнаружении фрактала вниз формируется сигнал Buy и закрываются все позиции Sell.
В помощь оптимизации
Два входных параметра, которые облегчают настройку:
- Distance (in pips);
- и Signal bar.
Fractals minimum distance. Параметр "Distance"
Signal bar — номер бара (относительно текущего), на котором проверяется наличие фрактала.
Работа в определенном временном интервале. Учёт High и Low на определенном промежутке баров. Защита от ошибки "нехватка денег".Bollinger Bands N positions
Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.
К стандартному зигзагу добавлены уровни поддержки и сопротивления.Exp_PercentageCrossover
Эксперт Exp_PercentageCrossover на основе изменения цвета мувинга PercentageCrossover с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.