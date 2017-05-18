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Fractals minimum distance - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3506
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговля по индикатору Fractals

Торговля только в момент появления нового бара. Расчет лота: процент от свободной маржи. При обнаружении фрактала вверх формируется сигнал Sell и закрываются все позиции Buy. При обнаружении фрактала вниз формируется сигнал Buy и закрываются все позиции Sell.


В помощь оптимизации

Два входных параметра, которые облегчают настройку:

  • Distance (in pips);
  • и Signal bar.

Fractal minimum distance

Fractals minimum distance. Параметр "Distance"

Signal bar — номер бара (относительно текущего), на котором проверяется наличие фрактала.

Pipso Pipso

Работа в определенном временном интервале. Учёт High и Low на определенном промежутке баров. Защита от ошибки "нехватка денег".

Bollinger Bands N positions Bollinger Bands N positions

Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.

ZigZag 2 луча ZigZag 2 луча

К стандартному зигзагу добавлены уровни поддержки и сопротивления.

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

Эксперт Exp_PercentageCrossover на основе изменения цвета мувинга PercentageCrossover с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.