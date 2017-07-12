CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Fractals minimum distance - Experte für den MetaTrader 5

Das Handeln nach dem Indikator Fractals. Das Handeln nur im Moment der Erscheinung des neuen Bars. Die Berechnung des Lotes: in Prozenten des Risikos von der Marge. Bei der Feststellung des Fraktals nach oben wird das Signal Sell gebildet und es werden alle Positionen Buy geschlossen. Bei der Feststellung des Fraktals nach unten wird das Signal Buy gebildet und es werden alle Positionen Sell geschlossen.

Hilfe bei der Optimierung.

Zwei Eingangsparameter, die die Einstellungen einfacher machen:

  • Distance (in pips)
  • und Signal bar


Fractal minimum distance

Fractals minimum distance. Parameter "Distance"

Signal bar — die Nummer der Bar (vom laufenden), auf dem das Vorhandensein des Fraktals überprüft wird.

CandleRange_HTF CandleRange_HTF

Der Indikator CandleRange mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

PercentageCrossoverChannel_System_HTF PercentageCrossoverChannel_System_HTF

Der Indikator PercentageCrossoverChannel_System mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Standard Deviation Channel MT5 Standard Deviation Channel MT5

Der Kanal wird aufgrund der Standardabweichung des Exit-Preises gebaut.

Pipso Pipso

Die Arbeit in einem bestimmten vorübergehenden Intervall. Die Berechnung High und Low auf einem bestimmten Intervall der Bars. Der Schutz vom Fehler "nicht genug Mittel zur Verfügung stehen".