Fractals minimum distance - Experte für den MetaTrader 5
Das Handeln nach dem Indikator Fractals. Das Handeln nur im Moment der Erscheinung des neuen Bars. Die Berechnung des Lotes: in Prozenten des Risikos von der Marge. Bei der Feststellung des Fraktals nach oben wird das Signal Sell gebildet und es werden alle Positionen Buy geschlossen. Bei der Feststellung des Fraktals nach unten wird das Signal Buy gebildet und es werden alle Positionen Sell geschlossen.
Hilfe bei der Optimierung.
Zwei Eingangsparameter, die die Einstellungen einfacher machen:
- Distance (in pips)
- und Signal bar
Fractals minimum distance. Parameter "Distance"
Signal bar — die Nummer der Bar (vom laufenden), auf dem das Vorhandensein des Fraktals überprüft wird.
