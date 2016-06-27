CodeBaseKategorien
Indikatoren

Simple Continuous ParabolicSAR - Indikator für den MetaTrader 5

  • Für jedes Symbol und jedem Zeitrahmen.
  • Die Hauptvariable der Periodenzahl ist ParabolicSARPeriod.

Die wesentliche Berechnung des Indikators enthält 9 Linien

 max=0;
 min=0;
for(int j=1; j<=ParabolicSARPeriod; j++)
     {
   max=max+Highest(High,j,i)/ParabolicSARPeriod;
   min=min+Lowest(Low,j,i)/ParabolicSARPeriod;
     }
max= NormalizeDouble(max,_Digits);
min= NormalizeDouble(min,_Digits);

Als Vergleich wird auch der normale ParabolicSAR gezeigt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1832

