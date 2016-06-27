Besondere Aspekte: Das "Feiertagsproblem" ist gelöst (Probleme, die sich durch die Abwesenheit von Ticks ergaben).

Der Indikator "prognostiziert" die Farbe der nächsten Bar mit der Wahrscheinlichkeit, die in den Einstellungen angegeben ist. Er kann helfen bei der Evaluierung von Strategien, die solche Vorhersagen für die Auswahl ihrer Handelssymbole / Zeitrahmen verwenden. Achtung: Der Indikator "schaut in die Zukunft", so verwenden Sie ihn nicht im wirklichen Leben oder im Strategie-Tester!