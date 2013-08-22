CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Простой непрерывный ParabolicSAR - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7093
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
  • Для любых  инструментов и таймфреймов.
  •  Основная  переменная период   ParabolicSARPeriod

Основной расчет индикатора  состоит из 9 строк

 max=0;
 min=0;
for(int j=1; j<=ParabolicSARPeriod; j++)
     {
   max=max+Highest(High,j,i)/ParabolicSARPeriod;
   min=min+Lowest(Low,j,i)/ParabolicSARPeriod;
     }
max= NormalizeDouble(max,_Digits);
min= NormalizeDouble(min,_Digits);


 

Для сравнения показан  обычный  ParabolicSAR


Mutex - на чистом WinAPI Mutex - на чистом WinAPI

Синхронизируем процессы ОС/EA/MT и т.д. Никаких самописных DLL. Настало время держать все под своим контролем!

Простой индикатор индекса доллара Простой индикатор индекса доллара

Особенности: решена "проблема выходного дня" (проблемы, возникающие из-за отсутствием тиков).

Скрипт для расчета статистических данных свечей Скрипт для расчета статистических данных свечей

Скрипт выполняет расчет минимальных, максимальных и среднеарифметических значений свечей (свеча, тело, тени) текущего графика.

MA MA

Очень простой советник, работающий на пересечении двух Moving Average.