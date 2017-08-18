请观看如何免费下载自动交易
PercentageCrossover_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1009
- 等级:
-
- 已发布:
在输入参数中带有时段选择选项的 PercentageCrossover 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 PercentageCrossover.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. PercentageCrossover_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18316
