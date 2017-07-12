und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PercentageCrossover_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 762
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator PercentageCrossover mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators PercentageCrossover.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator PercentageCrossover_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18316
Der Indikator XMA_KLx5_Cloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_TotalPowerIndicatorX
Der Experte Exp_TotalPowerIndicatorX wurde aufgrund der Signale des Oszillators TotalPowerIndicatorX gebaut, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs
Der technische Indikator Adaptive Moving Average (AMA).ZigZag 2 Strahlen
Zum standarten ZigZag wurden noch die Unterstützung / Widerstand Levels hinzugefügt.