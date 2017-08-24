Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
All information about the symbol - expert para MetaTrader 5
Todas as informações sobre o símbolo atual (informações extraídas do objeto da classe CSymbolInfo) sob a forma de painel de diálogo. CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18262
