Experts

All information about the symbol - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1425
Avaliação:
(30)
Publicado:
Todas as informações sobre o símbolo atual (informações extraídas do objeto da classe CSymbolInfo) sob a forma de painel de diálogo. CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh

All information about the symbol

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18262

