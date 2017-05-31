無料でロボットをダウンロードする方法を見る
銘柄に関するすべての情報 - MetaTrader 5のためのエキスパート
1083
ダイアログパネルとして表示される現在の銘柄に関するすべての情報です（CSymbolInfoクラスオブジェクトの情報を使用）。CSymbolInfo。CDialog.mqh。CListView.mqh
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18262
