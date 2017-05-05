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All information about the symbol - эксперт для MetaTrader 5
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Вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo) в виде панели диалогов. CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh
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Торговая стратегия по RSI и Bollinger Bands.Size of candles (text)
Размер бара. Размер свечи считается по формуле: "уменьшаемое" минус "вычитаемое".