代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

有关交易品种的所有信息 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2516
等级:
(30)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

有关当前交易品种的所有信息 (使用了来自 CSymbolInfo 类对象的信息)，体现为一个对话框面板。CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh

有关交易品种的所有信息

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18262

RSI 和布林带 RSI 和布林带

一个基于 RSI 和布林带的交易策略。

Vector Vector

本 EA 交易应用于4种货币对, 包括 EURUSD, GBPUSD, USDCHF 和 USDJPY，它是基于四小时移动平均的。

烛形大小 (文字) 烛形大小 (文字)

烛形的大小，大小是根据下面的公式来计算的: "被减数" 减去 "减数"。

cheduecoglioni cheduecoglioni

该EA交易会等待获利或止损触发之后，再在相反方向上建立仓位。在发送交易请求之前它会检查是否有足够的资金。OnTradeTransaction.