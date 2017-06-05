有关交易品种的所有信息

请观看如何免费下载自动交易
有关当前交易品种的所有信息 (使用了来自 CSymbolInfo 类对象的信息)，体现为一个对话框面板。CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18262
RSI 和布林带
一个基于 RSI 和布林带的交易策略。Vector
本 EA 交易应用于4种货币对, 包括 EURUSD, GBPUSD, USDCHF 和 USDJPY，它是基于四小时移动平均的。
烛形大小 (文字)
烛形的大小，大小是根据下面的公式来计算的: "被减数" 减去 "减数"。cheduecoglioni
该EA交易会等待获利或止损触发之后，再在相反方向上建立仓位。在发送交易请求之前它会检查是否有足够的资金。OnTradeTransaction.