Expert Advisors

All information about the symbol - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
832
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Die ganze Information über das laufende Symbol (die Information wird aus dem Objekt der Klasse CSymbolInfo genommen) in Form vom Feld der Dialoge. CSymbolInfo. CDialog.mqh. CListView.mqh

All information about the symbol

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18262

Die Trading-Strategie nach RSI und Bollinger Bands.

Der EA für 4 Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDCHF und USDJPY. Die Grundlage — der vierstundige gleitende Mittelwert.

Die Größe der Bar. Die Große der Kerze wird nach der folgenden Formel berechnet: "Minuend" - "Subtrahend".

Wir warten, wann TP oder SL ausgelöst werden, und danach öffnen wir die Position in der entgegengesetzten Richtung. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind, bevor eine Handelsoperation durchgeführt wird. OnTradeTransaction.