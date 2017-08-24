Autor da ideia — c0d3, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Hedge The Hedge Trader foi desenvolvido para cobertura adicional (EURUSD coberto usando USDCHF). A negociação nos pares, por vezes, mostra um drawdown grande. Esta estratégia de negociação é projetada para eliminar o drawdown.

HTH Trader usa cobertura para EURUSD com ajuda do USDCHF, e GBPUSD com ajuda do AUDUSD. Esta estratégia negocia 4 posições no dia. O drawdown também é limitado, porque, duarnte o dia, apenas as posições de cobertura podem permanecer abertas. Iniciado um novo dia de negociação, quando a Hour() da corretora atual é maior do que zero, o EA entra no mercado. Após isso, ele espera até a Hour() atingir 23, e fecha as posições atuais. O expert é reiniciado quando começa um novo dia.



Se, para o par EURUSD, o desvio do dia anterior é positivo, o EA entra com uma posição longa no EURUSD, com longa no USDCHF, curta no GBPUSD e longa no AUDUSD. Neste caso, o EURUSD é coberto usando USDCHF, o EURUSD é coberto através do GBPUSD, o USDCHF é coberto com ajuda do AUDUSD, e o GBPUSD é coberto via AUDUSD .

. Se, para o par EURUSD, o desvio do dia anterior é negativo, o EA abre um posição curta no EURUSD, curta no USDCHF, longa no GBPUSD e curta no AUDUSD.



Existe uma forte correlação entre as proporções do EURUSD/USDCHF e do GBPUSD/AUDUSD, por conseguinte, essa cobertura mútua é favorável para a estratégia hedge the hedge .







Nova função: "Negociação de emergência"

Se o parâmetro 'enable_emergency_trading' definido como 'true', este expert espera que a perda atinja o valor 'emergency_loss', para entrar numa nova transação. Novas transações devem ser teoricamente posições lucrativas. Por exemplo, se você tem perda de em EURUSD e USDCHF e lucro em GBPUSD AUDUSD, atingido 'emergency_loss', o expert abre um clone da posição em GPBUSD e em AUDUSD até que sejam lucrativos. Esta função é definida para uma execução durante o dia, isto é, após atingido o nível de perda de "emergência", a função de negociação de emergência será executada apenas uma vez, e, logo, só será inicializada o dia seguinte. A função somente pode ser excluída ao ser apagada no código. Não é possível configurá-la em modo on/off.



if (enable_emergency_trading== true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}





Configurações do Expert Advisor: