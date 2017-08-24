CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

HTH Trader - expert para MetaTrader 5

c0d31 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1663
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — c0d3, autor do código mq5 — barabashkakvn


Hedge The Hedge Trader foi desenvolvido para cobertura adicional (EURUSD coberto usando USDCHF). A negociação nos pares, por vezes, mostra um drawdown grande. Esta estratégia de negociação é projetada para eliminar o drawdown.

HTH Trader usa cobertura para EURUSD com ajuda do USDCHF, e GBPUSD com ajuda do AUDUSD. Esta estratégia negocia 4 posições no dia. O drawdown também é limitado, porque, duarnte o dia, apenas as posições de cobertura podem permanecer abertas. Iniciado um novo dia de negociação, quando a Hour() da corretora atual é maior do que zero, o EA entra no mercado. Após isso, ele espera até a Hour() atingir 23, e fecha as posições atuais. O expert é reiniciado quando começa um novo dia. 

  • Se, para o par EURUSD, o desvio do dia anterior é positivo, o EA entra com uma posição longa no EURUSD, com longa no USDCHF, curta no GBPUSD e longa no AUDUSD. Neste caso, o EURUSD é coberto usando USDCHF, o EURUSD é coberto através do GBPUSD, o USDCHF é coberto com ajuda do AUDUSD, e o GBPUSD é coberto via AUDUSD.
  • Se, para o par EURUSD, o desvio do dia anterior é negativo, o EA abre um posição curta no EURUSD, curta no USDCHF, longa no GBPUSD e curta no AUDUSD. 
  • Existe uma forte correlação entre as proporções do EURUSD/USDCHF e do GBPUSD/AUDUSD, por conseguinte, essa cobertura mútua é favorável para a estratégia hedge the hedge. 


Nova função: "Negociação de emergência"

Se o parâmetro 'enable_emergency_trading' definido como 'true', este expert espera que a perda atinja o valor 'emergency_loss', para entrar numa nova transação. Novas transações devem ser teoricamente posições lucrativas. Por exemplo, se você tem perda de em EURUSD e USDCHF e lucro em GBPUSD AUDUSD, atingido 'emergency_loss', o expert abre um clone da posição em GPBUSD e em AUDUSD até que sejam lucrativos. Esta função é definida para uma execução durante o dia, isto é, após atingido o nível de perda de "emergência", a função de negociação de emergência será executada apenas uma vez, e, logo, só será inicializada o dia seguinte. A função somente pode ser excluída ao ser apagada no código. Não é possível configurá-la em modo on/off.  

if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}


Configurações do Expert Advisor:

  • Trade | ativa a negociação, se definido true
  • C1 | primeira moeda
  • C2 | segunda moeda
  • C3 | terceira moeda
  • C4 | quarta moeda
  • Show_Profit | ativa o rastreamento de profit/loss para todas as transações realizadas por este expert
  • Enable_Profit | ativa o monitoramento de lucro, para fechar todas as posições
  • Enable_Loss | ativa o monitoramento de perdas, para fechar todas as posições
  • Enable_Emergency_Trading | ativa a entrada em novas transações, quando o lucro alcança o valor Emergency_Loss PIP
  • Profit | valor do lucro
  • Loss | valor da perda
  • MagicNumber1 | número para acompanhamento de C1
  • MagicNumber2 | número para acompanhamento de C2
  • MagicNumber3 | número para acompanhamento de C3
  • MagicNumber4 | número para acompanhamento de C4
  • E_MagicNumber | número para acompanhamento de transações de emergência
  • Lot | tamanho do lote

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18229

Renko Level Renko Level

O indicador exibe as barras Renko no gráfico da plataforma MetaTrader 5.

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

O EA trabalha nos indicadores Bollinger Bands e Moving Average.

Colored Zerolag MACD Colored Zerolag MACD

Versão ZeroLag MACD para MQL5.

Vector Vector

EA para 4 pares de moedas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF e USDJPY. Baseado em médias móveis de 4 horas.