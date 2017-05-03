Автор идеи — c0d3, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Hedge The Hedge Trader был разработан для дополнительного хеджирования (EURUSD хеджируется с помощью USDCHF). Трейдинг на парах порой показывает большую просадку. Эта торговая стратегия призвана устранить просадку.

HTH Trader хеджирует EURUSD с помощью USDCHF, и GBPUSD с помощью AUDUSD. По этой стратегии торгуются 4 позиции в день. Просадка при этом также ограничена, поскольку открытыми в течение дня разрешено оставаться только хеджированным позициям. Когда начинается новый торговый день, когда Hour() текущего брокера больше нуля, EA входит в рынок. Затем он ждет, пока Hour() доходит до 23, и закрывает текущие позиции. Советник перезапускается, когда начинается новый день, и так далее.



Если отклонение предыдущего дня для пары EURUSD положительное, то советник входит длинной позицией в EURUSD, длинной в USDCHF, короткой в GBPUSD и длинной в AUDUSD. В этом случае, EURUSD захеджирована за счет USDCHF, EURUSD захеджирована за счет GBPUSD, USDCHF захеджирована за счет AUDUSD, и GBPUSD захеджирована за счет AUDUSD .

. Если отклонение предыдущего дня для EURUSD отрицательное, советник открывает короткую позицию на EURUSD, короткую на USDCHF, длинную на GBPUSD и короткую на AUDUSD.



Есть сильная корреляция между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD, следовательно, такое взаимное хеджирование подходит для стратегии hedge the hedge .







Новая функция: "Экстренный трейдинг"

Если параметр 'enable_emergency_trading' выставлен на 'true', этот советник ждет, когда убыток достигнет значения 'emergency_loss', чтобы войти в новые сделки. Новые сделки теоретически должны быть прибыльными позициями. К примеру, если у вас есть потеря по EURUSD и USDCHF и прибыль по GBPUSD AUDUSD, то по достижении 'emergency_loss' советник откроет клон позиции по GPBUSD и по AUDUSD, до тех пор, пока они не выйдут в положительный профит. Эта функция установлена на однократное выполнение в течение дня: по достижении "экстренного" уровня потери, функция экстренного трейдинга будет запущена только однократно, и потом перезапустится только на следующий день. Отключить функцию можно только одним путем — стерев ее из кода. Настройка ее в режиме on/off невозможна.



if (enable_emergency_trading== true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}





Настройки советника: