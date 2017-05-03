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HTH Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — c0d3, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Hedge The Hedge Trader был разработан для дополнительного хеджирования (EURUSD хеджируется с помощью USDCHF). Трейдинг на парах порой показывает большую просадку. Эта торговая стратегия призвана устранить просадку.
HTH Trader хеджирует EURUSD с помощью USDCHF, и GBPUSD с помощью AUDUSD. По этой стратегии торгуются 4 позиции в день. Просадка при этом также ограничена, поскольку открытыми в течение дня разрешено оставаться только хеджированным позициям. Когда начинается новый торговый день, когда Hour() текущего брокера больше нуля, EA входит в рынок. Затем он ждет, пока Hour() доходит до 23, и закрывает текущие позиции. Советник перезапускается, когда начинается новый день, и так далее.
- Если отклонение предыдущего дня для пары EURUSD положительное, то советник входит длинной позицией в EURUSD, длинной в USDCHF, короткой в GBPUSD и длинной в AUDUSD. В этом случае, EURUSD захеджирована за счет USDCHF, EURUSD захеджирована за счет GBPUSD, USDCHF захеджирована за счет AUDUSD, и GBPUSD захеджирована за счет AUDUSD.
- Если отклонение предыдущего дня для EURUSD отрицательное, советник открывает короткую позицию на EURUSD, короткую на USDCHF, длинную на GBPUSD и короткую на AUDUSD.
- Есть сильная корреляция между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD, следовательно, такое взаимное хеджирование подходит для стратегии hedge the hedge.
Новая функция: "Экстренный трейдинг"
Если параметр 'enable_emergency_trading' выставлен на 'true', этот советник ждет, когда убыток достигнет значения 'emergency_loss', чтобы войти в новые сделки. Новые сделки теоретически должны быть прибыльными позициями. К примеру, если у вас есть потеря по EURUSD и USDCHF и прибыль по GBPUSD AUDUSD, то по достижении 'emergency_loss' советник откроет клон позиции по GPBUSD и по AUDUSD, до тех пор, пока они не выйдут в положительный профит. Эта функция установлена на однократное выполнение в течение дня: по достижении "экстренного" уровня потери, функция экстренного трейдинга будет запущена только однократно, и потом перезапустится только на следующий день. Отключить функцию можно только одним путем — стерев ее из кода. Настройка ее в режиме on/off невозможна.
if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}
Настройки советника:
- Trade | включает торговлю, если выставлен на true
- C1 | первая валюта
- C2 | вторая валюта
- C3 | третья валюта
- C4 | четвертая валюта
- Show_Profit | включает трекинг profit/loss для всех сделок, проведенных этим советником
- Enable_Profit | включает мониторинг прибыли, чтобы закрыть все позиции
- Enable_Loss | включает мониторинг убытков, чтобы закрыть все позиции
- Enable_Emergency_Trading | включает вход в новые сделки, когда прибыль достигает значения Emergency_Loss PIP
- Profit | значение прибыли
- Loss | значение убытка
- MagicNumber1 | номер для отслеживания C1
- MagicNumber2 | номер для отслеживания C2
- MagicNumber3 | номер для отслеживания C3
- MagicNumber4 | номер для отслеживания C4
- E_MagicNumber | номер для отслеживания экстренных сделок
- Lot | размер лота
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18229
Советник для 4 валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDCHF и USDJPY. Основа — четырехчасовые скользящие средние.Renko Level
Индикатор отображает ренко-бары на графике MetaTrader 5.
Вся информация о текущем символе (информация берётся из объекта класса CSymbolInfo) в виде панели диалогов.RSI and Bollinger Bands
Торговая стратегия по RSI и Bollinger Bands.