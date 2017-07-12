CodeBaseKategorien
Expert Advisors

HTH Trader - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1371
(35)
HTH_Trader.mq5 (22.64 KB)
Der Autor der Idee — c0d3, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn


Hedge The Hedge Trader wurde für zusätzliches Hadging (Das Hadging des EURUSD wird mit Hilfe des USDCHF durchgeführt) entwickelt. Der Trading auf Währungspaare zeigt manchmal ein großes Drawdown. Diese Trading-Strategie wurde entwickelt, dieses Drawdown zu löschen.

HTH Trader führt das Hadging des EURUSD mit Hilfe des USDCHF durch, und GBPUSD mit Hilfe des AUDUSD. Nach dieser Strategie werden 4 Positionen am Tag gehandelt. Die Drawdown ist dabei auch beschränkt, da es im Laufe des Tages erlaubt wird, geöffnet zu bleiben, nur den Hadging-Positionen. Wenn ein neuer Handelstag beginnt, und Hour() des laufenden Brokers ist über Null, EA tritt in den Markt ein. Dann wartet er, bis Hour() 23 erreicht, und schließt die laufenden Positionen. Der EA wird neu gestartet, wenn ein neuer Handelstag beginnt, und so weiter. 

  • Wenn die Abweichung des vorhergehenden Tages für das Paar EURUSD positiv ist, so tritt der EA mit der langen Position in EURUSD ein, genauso in USDCHF, mit der kurzen Position in GBPUSD und langen in AUDUSD. In diesem Fall, EURUSD hat Hadging auf Kosten von USDCHF, EURUSD hat Hadging auf Kosten von GBPUSD, USDCHF hat Hadging auf Kosten von AUDUSD, und GBPUSD hat Hadging auf Kosten von AUDUSD .
  • Wenn die Abweichung des vorhergehenden Tages für EURUSD negativ ist, der EA öffnet eine kurze Position auf EURUSD, eine kurze auf USDCHF, eine lange auf GBPUSD und eine kurze auf AUDUSD. 
  • Es gibt eine starke Korrelation zwischen den Verhältnissen EURUSD/USDCHF und GBPUSD/AUDUSD, also ein solches Hadging passt gegenseitig für die Strategie hedge the hedge. 


Die neue Funktion: "Alarm-Trading"

Wenn das Parameter 'enable_emergency_trading' auf 'true' gestellt ist, wartet dieser EA, wann Verlust den Wert 'emergency_loss' erreichen wird, um in die neuen Trades abzuschließen. Die neuen Trades müssen theoretisch die gewinnbringenden Positionen werden. Zum Beispiel, wenn Sie Verlust nach EURUSD und USDCHF und Gewinn nach GBPUSD und AUDUSD haben, so wird der EA nach der Erreichung 'emergency_loss' den Klon der Position nach GPBUSD und nach AUDUSD öffnen, bis sie im Profit positiv werden. Diese Funktion ist auf die einmalige Ausführung im Laufe vom Tag eingestellt: nachdem "die Alarm-Ebene" des Verlustes erreicht wird, die Funktion des "Alarm-Tradings" wird nur einmal gestartet, und wird erst am nächsten Tag wieder gestartet. Die Funktion kann nur dadurch ausgeschaltet werden — wenn sie aus dem Code gelöscht wird. Ihre Einstellung im Modus on/off ist unmöglich.  

if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}


Die Einstellungen des EAs:

  • Trade | aktiviert den Handel, wenn true gesetzt ist
  • C1 | die erste Währung
  • C2 | die zweite Währung
  • C3 | die dritte Währung
  • C4 | die vierte Währung
  • Show_Profit | aktiviert den Traking profit/loss für alle Trades, die von diesem EA durchgeführt wurden
  • Enable_Profit | aktiviert die Gewinn-Überwachung, um alle Positionen zu schließen
  • Enable_Loss | aktiviert die Verlust-Überwachung, um alle Positionen zu schließen
  • Enable_Emergency_Trading | aktiviert den Eintritt in alle Trades, wenn Gewinn den Wert Emergency_Loss PIP erreicht
  • Profit | der Wert des Gewinns
  • Loss | der Wert des Verlustes
  • MagicNumber1 | die Nummer für die Verfolgung C1
  • MagicNumber2 | die Nummer für die Verfolgung C2
  • MagicNumber3 | die Nummer für die Verfolgung C3
  • MagicNumber4 | die Nummer für die Verfolgung C4
  • E_MagicNumber | die Nummer für die Verfolgung der Alarm-Trades
  • Lot | der Umfang des Lots

