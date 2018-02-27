想法的作者 — c0d3, mq5 作者 — barabashkakvn.

对冲的对冲交易工具是开发用于对冲普通对冲(EURUSD 使用做 USDCHF 的对冲)的。成对交易，时间长了以后有较大的回撤。这个交易策略尝试对冲其他对冲以降低交易者遇到的严重的回撤。 HTH Trader, 使用USDCHF 对冲 EURUSD, 以及AUDUSD 对冲 GBPUSD , 创建 对冲其他对冲的策略。本策略每天有(4) 个仓位进行交易，回撤也是有限的，因为对冲的仓位只允许存在一天。当新的一天开始，在当前经济商的Hour()大于0的时候，EA 开始进场，EA 等到 Hour() 等于23的时候，会关闭当前的仓位。当新的一天开始时，EA会再重新开始。



当前一天的 EURUSD 价格变化为正时，EA进场买入 EURUSD, 买入 USDCHF, 卖出 GBPUSD，以及买入AUDUSD。在这种情况下，EURUSD 由 USDCHF 来对冲，EURUSD 由 GBPUSD 对冲，USDCHF 由 AUDUSD 对冲，而 GBPUSD 由 AUDUSD 对冲 。

。 当前一天的 EURUSD 价格变化为负时，EA进场卖出 EURUSD, 卖出USDCHF, 买入GBPUSD, 以及卖出 AUDUSD。



在 EURUSD/USDCHF 比例和 GBPUSD/AUDUSD 比例之间有很强的相关性，所以可以进行对冲的对冲 。







新功能: 紧急交易

如果 'enable_emergency_trading' 被设为 'true', 本 EA 等到亏损达到 'emergency_loss' PIP 数值时，会开始进场新的交易，新的交易将会是有正向利润的仓位。例如，如果您在 EURUSD 上亏损，USDCHF 有亏损, GBPUSD 有利润而 AUDUSD 有利润, 当 'emergency_loss' 达到的时候，EA 将会开启与 GPBUSD 仓位和 AUDUSD 仓位相同的仓位，因为它们是获利的。这个功能设置为每天只执行一次，如果达到了 'emergency_loss' PIP 值，只执行 'emergency_trading' 功能一次，然后下一天再重新开始。这个功能不能被关闭，除非删除对应代码。



if (enable_emergency_trading== true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}





EA 选项: