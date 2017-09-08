このアイデアの著者は- c0d3です。 mq5 著者- barabashkakvn。

ヘッジファンドヘッジトレーダーは、通常のヘッジ (EURUSD ヘッジ USDCHF) をヘッジするために開発されました。 ペア-トレーディングには、時に、重い DDが発生します。 このトレード戦略は、トレーダーによって経験されている大きなドローダウンを減らすためにヘッジします。 HTH トレーダー、ヘッジEURUSD と USDCHF、およびドルと GBPUSD、ヘッジe 戦略を作成します。 戦略トレード (4) 1 日あたりのポジション。 このDD はまた、ヘッジのポジションが1日の長さに制限されています。 新しい日が始まると、現在のブローカーのHour ()が0より大きい場合、EA がエントリーします。 EA は、Hour()が23になるまで待機して、現在のポジションを閉じます。 このEA は、新しい日が始まるときに再起動します。



EURUSD の前の日の偏差が正であるとき、EA は EURUSDをロングし、USDCHFをロング詩、GBPUSDをショートし、AUDUSDをロングします。 この場合、EURUSD は USDCHF でヘッジされ、EURUSD は GBPUSD でヘッジされ、USDCHF はドルでヘッジされ、GBPUSD はドルと ともにヘッジ される。

される。 EURUD の前の日の偏差が否定的であるとき、EA は短い EURUSD、短い USDCHF、長い GBPUSD および短いドルと入る。



EURUSD/USDCHF 比と GBPUSD/AUDUSD比の間に強い相関があり、ゆえにヘッジをヘッジすることが可能である 。







新機能: 緊急トレード

enable_emergency_trading ' が ' true ' に設定されている場合、' emergency_loss 'を待ち、次のトレードに入ります。 新しいトレードは、正の利益のポジションになるでしょう。 たとえば、EURUSDがマインスで、USDCHFがマイナスで、GBPUSDとAUDUSDがプラスの場合、' emergency_loss ' に達したときに、EA の利益にプラスなので、GPBUSD のポジションとドルのポジションのクローンを開きます。 この関数は、' emergency_loss ' PIP 値に達した場合、1日に1回実行するように設定されており、' emergency_trading ' 関数を一度だけ実行してから次の日に再起動します。 この関数は、コードが削除されない限り、無効にすることはできません。



if (enable_emergency_trading== true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}





EA のオプション: