コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

HTH トレーダー - MetaTrader 5のためのエキスパート

c0d31 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1121
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このアイデアの著者は- c0d3です。 mq5 著者- barabashkakvn。 


ヘッジファンドヘッジトレーダーは、通常のヘッジ (EURUSD ヘッジ USDCHF) をヘッジするために開発されました。 ペア-トレーディングには、時に、重い DDが発生します。 このトレード戦略は、トレーダーによって経験されている大きなドローダウンを減らすためにヘッジします。 HTH トレーダー、ヘッジEURUSD と USDCHF、およびドルと GBPUSDヘッジe 戦略を作成します。 戦略トレード (4) 1 日あたりのポジション。 このDD はまた、ヘッジのポジションが1日の長さに制限されています。 新しい日が始まると、現在のブローカーのHour ()が0より大きい場合、EA がエントリーします。 EA は、Hour()が23になるまで待機して、現在のポジションを閉じます。 このEA は、新しい日が始まるときに再起動します。

  • EURUSD の前の日の偏差が正であるとき、EA は EURUSDをロングし、USDCHFをロング詩、GBPUSDをショートし、AUDUSDをロングします。 この場合、EURUSD は USDCHF でヘッジされ、EURUSD は GBPUSD でヘッジされ、USDCHF はドルでヘッジされ、GBPUSD はドルとともにヘッジされる。
  • EURUD の前の日の偏差が否定的であるとき、EA は短い EURUSD、短い USDCHF、長い GBPUSD および短いドルと入る。 
  • EURUSD/USDCHF 比と GBPUSD/AUDUSD比の間に強い相関があり、ゆえにヘッジをヘッジすることが可能である


新機能: 緊急トレード

enable_emergency_trading ' が ' true ' に設定されている場合、' emergency_loss 'を待ち、次のトレードに入ります。 新しいトレードは、正の利益のポジションになるでしょう。 たとえば、EURUSDがマインスで、USDCHFがマイナスで、GBPUSDとAUDUSDがプラスの場合、' emergency_loss ' に達したときに、EA の利益にプラスなので、GPBUSD のポジションとドルのポジションのクローンを開きます。 この関数は、' emergency_loss ' PIP 値に達した場合、1日に1回実行するように設定されており、' emergency_trading ' 関数を一度だけ実行してから次の日に再起動します。 この関数は、コードが削除されない限り、無効にすることはできません。

if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}


EA のオプション:

  • トレード |トレードを有効にします (true に設定されている場合)
  • C1 |第1通貨
  • C2 |第2通貨
  • C3 |第3通貨
  • C4 |第4通貨
  • Show_Profit |この EA が実行するすべてのトレードの利益/損失の追跡を有効にします。
  • Enable_Profit |利益監視を有効にして、すべてのポジションを閉じる
  • Enable_Loss |損失監視を有効にして、すべてのポジションを閉じる
  • Enable_Emergecy_Trading |利益が Emergency_Loss ピップ値に達したときに新しいトレードをエントリーすることができます
  • 利益 |PIP 値
  • 損失 |PIP 値
  • MagicNumber1 |C1 を追跡する番号
  • MagicNumber2 |C2を追跡する番号
  • MagicNumber3 |C3 を追跡する番号
  • MagicNumber4 |C4 を追跡する番号
  • E_MagicNumber |緊急トレードを追跡する番号
  • ロット |オーダーロット

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18229

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

ボリンジャーバンドと移動平均のシグナルのEA。

スプレッド統計 スプレッド統計

「平均期間」の平均的広がり。 テキストの背景の透過性を設定できます。 CCanvas.

レンコンレベル レンコンレベル

このインジケーターには、MT5チャートのレンコンバーが表示されます。

色付ゼロラグMACD 色付ゼロラグMACD

ZeroLag MACD の MQL5 バージョンです。