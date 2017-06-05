代码库部分
XMA_KLx5_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1707
(20)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XMA_KLx5_Cloud.mq5 (28.16 KB) 预览
基于一个移动平均的两个 Keltner 通道，以彩色云的形式画出，并且在价格标签中显示最新数值。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章 不使用额外缓冲区做中间计算来平均价格序列 中有详细描述。

图1. XMA_KLx5_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18168

