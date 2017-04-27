CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Sets Chart Scale - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3121
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна. Если график перемещать, то будет в середину окна установлен самый правый бар.

Sets Chart Scale

WmiVol_HTF WmiVol_HTF

Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

GRFLeadingEdger_Pivot GRFLeadingEdger_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов индикатора GRFLeadingEdger на одном баре.

TotalPowerIndicatorX TotalPowerIndicatorX

Индикатор Total Power Indicator, у которого его значения фиксированы в диапазоне от нуля и до ста.

Total_Power_Indicator_Signal Total_Power_Indicator_Signal

Индикатор Total Power Indicator в семафорно-стрелочном виде с подачей алертов и отправкой почтовых и Push-сообщений.