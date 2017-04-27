Sets Chart Scale

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов индикатора GRFLeadingEdger на одном баре.

Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор Total Power Indicator, у которого его значения фиксированы в диапазоне от нуля и до ста.

Индикатор Total Power Indicator в семафорно-стрелочном виде с подачей алертов и отправкой почтовых и Push-сообщений.