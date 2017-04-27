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Sets Chart Scale - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна. Если график перемещать, то будет в середину окна установлен самый правый бар.
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